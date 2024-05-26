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Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ

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Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков прокомментировал участие в церемонии награждения «Зенита».

«Конечно же, я раньше и предположить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в церемонии награждения чемпиона страны. Но так сложилось! Чемпиона страны лига готова была награждать и в Краснодаре, где присутствовал на матче двух кандидатов президент лиги Александр Алаев. Меня же по иронии судьбы направили в Санкт-Петербург», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

С 2021 по 2023 год Мележиков был генеральным директором «Спартака». Также с 2015-го по 2018-й он был директором по безопасности клуба.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.

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