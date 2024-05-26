Сулейманов сожалеет, что «Балтика» вылетела из РПЛ

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о вылете «Балтики» в Первую лигу по итогам сезона-2023/24 РПЛ.

«Просили ли знакомые из «Балтики» им не забивать? Да, но это было в шуточной форме. Мне все желают как можно лучше играть, чтобы я забивал, отдавал голевые передачи. В «Балтике» работают родные мне люди. Очень печально, что всё так получилось с калининградцами», — цитирует Сулейманова «РБ Спорт».

Напомним, что «Балтика» вместе с «Сочи» напрямую вылетела из РПЛ.

«Балтика» проиграла «Локомотиву» в матче 30-го тура РПЛ со счётом 1:3.

По итогам сезона они набрали 26 очков и заняли предпоследнее место в таблице.

Команда впервые с 1998-го сыграла в высшей лиге чемпионата России, но не сумела закрепиться в ней.

Ранее стала известна стоимость билетов на матч суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».