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Тарпищев: именно Личка проиграл матч «Краснодару» и упустил чемпионство

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал упущенное чемпионство «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Я считаю, что поражение «Динамо» в Краснодаре — это поражение тренера Лички. Можно было по‑разному построить игру, но проиграл матч и упустил чемпионство он. Ты мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан, а автором единственного мяча стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее Черчесов сообщил, что переживал за «Динамо» в борьбе за золото РПЛ.

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