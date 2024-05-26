Тарпищев: именно Личка проиграл матч «Краснодару» и упустил чемпионство
«Я считаю, что поражение «Динамо» в Краснодаре — это поражение тренера Лички. Можно было по‑разному построить игру, но проиграл матч и упустил чемпионство он. Ты мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан, а автором единственного мяча стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.
Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.
Ранее Черчесов сообщил, что переживал за «Динамо» в борьбе за золото РПЛ.