Черчесов сообщил, что переживал за «Динамо» в борьбе за золото РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» — чемпион, набрали на очко больше. У меня такое чувство, что в этом году все от чемпионства отбрыкивались, но в конце концов им стал «Зенит». Могу сказать, что я работал в «Динамо» и симпатизировал им. Надеялся, что они наконец‑то этот титул завоюют, но такие матчи играть непросто», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан, а автором единственного мяча стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.