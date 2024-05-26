RT в Telegram
Подпишись

Черчесов сообщил, что переживал за «Динамо» в борьбе за золото РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» — чемпион, набрали на очко больше. У меня такое чувство, что в этом году все от чемпионства отбрыкивались, но в конце концов им стал «Зенит». Могу сказать, что я работал в «Динамо» и симпатизировал им. Надеялся, что они наконец‑то этот титул завоюют, но такие матчи играть непросто», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» завершилась со счётом 1:0 в пользу южан, а автором единственного мяча стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.

Таким образом, чемпионом РПЛ стал «Зенит», подопечные Мурада Мусаева заняли второе место, а «Динамо» — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить