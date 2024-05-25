Мусаев — о победе «Краснодара» над «Динамо»: мы отдали всё

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место — лучший результат. Мы отдали всё», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Джон Кордоба на 52-й минуте. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева заняли второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» расположилось на третьей строчке.

«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.