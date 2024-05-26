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Нурмагомедов — о Порье: с ним нельзя шутить

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об американце Дастине Порье.

«Многие с недооценкой относятся к Дастину. Но я лично с ним дрался и примерно знаю, где у него плюсы, а где у него минусы. Да, он проигрывал, но также у него очень много побед в UFC. Он, на нашем сленге, опытный волчара. С ним нельзя шутить», — сказал Хабиб в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, что Ислам Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.

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