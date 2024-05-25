За 45 минут до завершения сезона РПЛ в зоне стыковых матчей находятся «Пари НН» и «Урал»

Нижегородский «Пари НН» и екатеринбургский «Урал» находятся в зоне стыковых матчей после сыгранных первых таймов в матчах 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Урал», пропустивший на выезде от ЦСКА два мяча в первом тайме, поставил себя в тяжёлое положение: чтобы избежать стыковых матчей, екатеринбуржцам необходимо отыгрываться.

«Пари НН» в гостях играет с «Крыльями Советов» и после первого тайма команды голов не забили. На момент написания новости нижегородцы занимают 13-ю строчку таблицы и отправляются в стыковые матчи, куда ранее из Первой лиги попали тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Динамо» — чемпион России за 45 минут до завершения сезона РПЛ.