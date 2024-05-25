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«Акрон» и «Арсенал» примут участие в стыковых матчах за право выйти в РПЛ

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Тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал» по итогам сезона в Первой лиге примут участие в стыковых матчах за право пробиться в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

«Акрон», обыгравший в заключительном, 34-м, туре «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1 занял третью позицию по итогам сезона. 

Московская «Родина» со счётом 3:0 разгромила нижнекамский «Нефтехимик» и сумела догнать «Арсенал», уступивший «Шинниику», по набранным очкам, однако пропустила туляков вперёд по дополнительным показателям. 

Соперники тольяттинцев и туляков определятся по итогам 30-го тура РПЛ, который пройдёт сегодня.

Напомним, что напрямую в РПЛ по итогам сезона Первой лиги пробились «Химки» и махачкалинское «Динамо». 

Ранее глава Дагестана назвал выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ эпохальным событием. 

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