Глава Дагестана назвал выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ эпохальным событием

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«За каждым голом, за каждой победой, за каждым очком — упорство, трудолюбие и азарт. Ничего не давалось легко, но наши ребята не сдавались. Для Дагестана это, не побоюсь сказать, эпохальное событие», — написал Меликов в Telegram-канале.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги за тур до финиша. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ.