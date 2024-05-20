RT в Telegram
Подпишись

Хабиб Нурмагомедов и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о приглашении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбуллу Магомедова на первый матч клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

«Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых её шагов. Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги за тур до финиша. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее сообщалось, что «Акрон», «Химки» и махачкалинское «Динамо» получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить