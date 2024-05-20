Хабиб Нурмагомедов и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о приглашении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбуллу Магомедова на первый матч клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

«Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых её шагов. Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги за тур до финиша. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее сообщалось, что «Акрон», «Химки» и махачкалинское «Динамо» получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25.