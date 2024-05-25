«Динамо» — чемпион России за 45 минут до завершения сезона РПЛ

В восьми матчах 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершились первые таймы.

В лайв-таблице первенства на данный момент лидирует московское «Динамо», которое в гостях встречается с «Краснодаром». Бело-голубые пропустили мяч, забитый Джоном Кордобой, однако после просмотра VAR решение было изменено и Сергей Карасёв отменил взятие ворот.

После 45 минут встречи счёт в матче не открыт — 0:0.

Напомним, что бело-голубым достаточно набрать одно очко, чтобы впервые за 48 лет стать обладателем золотых медалей чемпионата России.

Ранее агент Константина Тюкавина заявил, что его племянник ждёт золотую медаль РПЛ.