RT в Telegram
Подпишись

«Динамо» — чемпион России за 45 минут до завершения сезона РПЛ

Короткая ссылка
В восьми матчах 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершились первые таймы.

В лайв-таблице первенства на данный момент лидирует московское «Динамо», которое в гостях встречается с «Краснодаром». Бело-голубые пропустили мяч, забитый Джоном Кордобой, однако после просмотра VAR решение было изменено и Сергей Карасёв отменил взятие ворот. 

После 45 минут встречи счёт в матче не открыт — 0:0.

Напомним, что бело-голубым достаточно набрать одно очко, чтобы впервые за 48 лет стать обладателем золотых медалей чемпионата России. 

Ранее агент Константина Тюкавина заявил, что его племянник ждёт золотую медаль РПЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить