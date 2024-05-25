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Агент Тюкавина: его племянник ждёт медаль, а блестит только золото

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Агент нападающего московского «Динамо» Алексей Сафонов поделился мнением о борьбе за чемпионское звание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нервы есть, хочется победы. «Динамо» 48 лет не было чемпионом. Будем смотреть матч вместе с близкими, постоянно будем с отцом Константина на связи. Все переживают. Племянник Константина Матвей уже был на играх «Динамо», хотя ему и года нет. Он ждёт, когда ему привезут медаль. А есть такая шутка — блестит только золото», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу».

На данный момент три команды претендуют на завоевание чемпионского титула: «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» с 54 турнирными баллами занимает вторую строчку, а у «Краснодара» 53 очка и третья позиция.

В заключительном туре первенства бело-голубые будут гостить у «Краснодара», а «Зенит» на своё поле примет «Ростов».

Ранее «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.

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