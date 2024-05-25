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Бестемьянова — об участии фигуристов в Олимпиаде-2026: будет трудно из-за квот

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о словах и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.

«Конечно, верю, что наши фигуристы выступят на Олимпийских играх в Милане. Будет трудно из‑за квот, если не выступим на чемпионате мира в 2025 году. Важно, чтобы нас допустили», — приводит слова Бестемьяновой «Матч ТВ».

На данный момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением ISU.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Роднина заявила, что у российских фигуристов остаются шансы выступить на Играх 2026 года.

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