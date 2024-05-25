Роднина: у российских фигуристов остаются шансы выступить на Играх 2026 года
«У нас по‑прежнему остаются шансы выступить на Играх 2026 года. Всё будет зависеть от решения ISU и МОК. По времени мы ещё успеваем принять участие в отборочных турнирах для классификации на Олимпиаду 2026 года. Надеюсь, что наши ребята вновь покажут силу российского фигурного катания», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
В 2023 году Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее Губерниев высказался о шансах россиян выступить на Играх 2026 года.