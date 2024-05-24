Губерниев об участии россиян в Олимпиаде-2026: не надо тешить себя излишними иллюзиями

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.

«Можно верить во что угодно. Мне кажется, что шансы небольшие. Я первый порадуюсь, если нас допустят. Мне кажется, что не надо тешить себя излишними иллюзиями. Но нужно быть готовым, развивать спорт внутри страны, готовиться к международным стартам», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Тарасова заявила, что российские фигуристы обязательно будут на Олимпиаде в 2026 году.