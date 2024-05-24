RT в Telegram
Подпишись

Тарасова: российские фигуристы обязательно будут на Олимпиаде в 2026 году

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.
Тарасова: российские фигуристы обязательно будут на Олимпиаде в 2026 году
  • РИА Новости

«Полностью поддерживаю Антона. Считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх в 2026 году», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

В 2023 году Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить