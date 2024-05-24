Тарасова: российские фигуристы обязательно будут на Олимпиаде в 2026 году

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.

«Полностью поддерживаю Антона. Считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх в 2026 году», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

В 2023 году Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство.