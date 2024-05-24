Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что лучшие спортсмены страны не хотят менять гражданство.

«Переходов сейчас не больше и не меньше, чем было и до каких-то ограничений. Нам важно, чтобы лидеры, те спортсмены, которые важны как для наших зрителей, так и для молодых ребят, для родителей, не переходили. А они не собирались и не собираются никуда переходить», — приводит слова Сихарулидзе РИА Новости.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение. Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне.

В СМИ сообщалось, что пара Аннабель Морозов с россиянином Игорем Ерёменко распалась и девушка на данный момент тренируется с американцем Джеффри Ченом.

Ранее Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР.