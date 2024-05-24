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Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что лучшие спортсмены страны не хотят менять гражданство.
Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство
  • Gettyimages.ru

«Переходов сейчас не больше и не меньше, чем было и до каких-то ограничений. Нам важно, чтобы лидеры, те спортсмены, которые важны как для наших зрителей, так и для молодых ребят, для родителей, не переходили. А они не собирались и не собираются никуда переходить», — приводит слова Сихарулидзе РИА Новости.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение. Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. 

В СМИ сообщалось, что пара Аннабель Морозов с россиянином Игорем Ерёменко распалась и девушка на данный момент тренируется с американцем Джеффри Ченом.

Ранее Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР.

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