Сихарулидзе заявил, что лучшие фигуристы России отказываются менять гражданство
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«Переходов сейчас не больше и не меньше, чем было и до каких-то ограничений. Нам важно, чтобы лидеры, те спортсмены, которые важны как для наших зрителей, так и для молодых ребят, для родителей, не переходили. А они не собирались и не собираются никуда переходить», — приводит слова Сихарулидзе РИА Новости.
Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение. Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне.
В СМИ сообщалось, что пара Аннабель Морозов с россиянином Игорем Ерёменко распалась и девушка на данный момент тренируется с американцем Джеффри Ченом.
Ранее Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР.