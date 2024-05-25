Волонтёры из России написали письмо Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду
- AP
«Текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил», — приводит слова одного из волонтёров ТАСС.
В письме отмечается, что волонтёры обязуются строго соблюдать все французские законы, законы Евросоюза, Олимпийскую хартию и Хартию олимпийского и паралимпийского волонтёрства. Также они никогда не нарушали закон и никогда не привлекались к уголовной ответственности.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что МВД Франции не отвечает на письмо российских волонтёров об участии в Олимпиаде.