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Волонтёры из России написали письмо Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду

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Российские волонтёры, которым было отказано в работе на Олимпиаде в Париже, написали письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой допустить их на Игры.
Волонтёры из России написали письмо Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду
  • AP

«Текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил», — приводит слова одного из волонтёров ТАСС.

В письме отмечается, что волонтёры обязуются строго соблюдать все французские законы, законы Евросоюза, Олимпийскую хартию и Хартию олимпийского и паралимпийского волонтёрства. Также они никогда не нарушали закон и никогда не привлекались к уголовной ответственности.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МВД Франции не отвечает на письмо российских волонтёров об участии в Олимпиаде.

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