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Дзюба впервые за 11 лет забил меньше пяти мячей за сезон в РПЛ

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба впервые с 2013-го записал себе в актив меньше пяти голов за сезон в РПЛ.
Дзюба впервые за 11 лет забил меньше пяти мячей за сезон в РПЛ
  • РИА Новости

Футболист провёл в минувшем розыгрыше национального первенства 21 матч, в котором забил четыре мяча и трижды ассистировал партнёрам.

При этом весной он суммарно отыграл всего 106 минут и лишь раз попал в основу, а несколько встреч пропустил из-за проблем со здоровьем.

В сезоне-2012/13 форвард в составе родного «Спартака» отличился столь же, но отдал семь результативных передач.

Ранее в «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ.

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