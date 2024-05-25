Дзюба впервые за 11 лет забил меньше пяти мячей за сезон в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба впервые с 2013-го записал себе в актив меньше пяти голов за сезон в РПЛ.

Футболист провёл в минувшем розыгрыше национального первенства 21 матч, в котором забил четыре мяча и трижды ассистировал партнёрам.

При этом весной он суммарно отыграл всего 106 минут и лишь раз попал в основу, а несколько встреч пропустил из-за проблем со здоровьем.

В сезоне-2012/13 форвард в составе родного «Спартака» отличился столь же, но отдал семь результативных передач.

Ранее в «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ.