Дзюба впервые за 11 лет забил меньше пяти мячей за сезон в РПЛ
- РИА Новости
Футболист провёл в минувшем розыгрыше национального первенства 21 матч, в котором забил четыре мяча и трижды ассистировал партнёрам.
При этом весной он суммарно отыграл всего 106 минут и лишь раз попал в основу, а несколько встреч пропустил из-за проблем со здоровьем.
В сезоне-2012/13 форвард в составе родного «Спартака» отличился столь же, но отдал семь результативных передач.
Ранее в «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ.