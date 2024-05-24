Юран: перезарядился и готов к работе, руки уже чешутся

Российский тренер Сергей Юран высказался о возвращении к тренерской работе.

«Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт — ещё раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю. Хочется окунуться в работу. Футбол — это наркотик, поэтому без него никуда (смеётся). Только не к сожалению, а к счастью», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5).

Ранее Непомнящий назвал ошибкой увольнение Юрана из «Пари НН».