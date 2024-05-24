Радченко считает Личку лучшим тренером РПЛ сезона-2023/24

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка является лучшим специалистом сезона-2023/24.

«Если выбирать лучшего тренера нынешнего сезона РПЛ, то надо выделить тренера, который был более-менее стабилен на протяжении всего года. Если выбирать между Семаком и Личкой, то, скорее всего, выберу Личку. Потому что Личка, обладая не таким сильным составом и не такой обоймой игроков, которые есть в «Зените», добился того, что «Динамо» в шаге от чемпионства», — цитирует Радченко «Чемпионат».

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

18 мая председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб выполнил задачу на сезон и контракт с Личкой будет продлён автоматически.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что им пообещал болельщик «Динамо» в случае победы команды над «Зенитом» в 30-м туре РПЛ.