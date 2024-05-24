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Защитник «Факела» Калинин: надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»

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Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал матч 30-го тура с «Ахматом».
Защитник «Факела» Калинин: надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»
  • РИА Новости

«Игра с «Ахматом» — самый важный матч сезона для «Факела». Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую», — цитирует Калинина «Чемпионат».

«Факел» сыграет с «Ахматом» в матче 30-го тура РПЛ. Эта встреча начнётся в 16:30 мск.

Воронежский клуб с 29 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» (35) занимает десятое место.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о возвращении подмосковного клуба в РПЛ.

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