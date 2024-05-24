Защитник «Факела» Калинин: надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»
- РИА Новости
«Игра с «Ахматом» — самый важный матч сезона для «Факела». Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую», — цитирует Калинина «Чемпионат».
«Факел» сыграет с «Ахматом» в матче 30-го тура РПЛ. Эта встреча начнётся в 16:30 мск.
Воронежский клуб с 29 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» (35) занимает десятое место.
Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о возвращении подмосковного клуба в РПЛ.