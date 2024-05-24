Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ: не сомневались, что быстро вернёмся в элитный дивизион

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о возвращении подмосковного клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«С той материально-технической базой клуба, с амбициями руководителей мы даже не сомневались, что быстро вернёмся в элитный дивизион. При этом я ответственность нёс не только за себя, но и за весь свой тренерский штаб. Посоветовался с помощниками, и вместе приняли этот вызов», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

«Химки» (63) и махачкалинское «Динамо» (61) досрочно обеспечили себе выход в РПЛ за тур до окончания сезона.

25 мая «Химки» сыграют с «Черноморцем». Начало матча в 16:30 мск. «Динамо» Махачкала проведёт матч с «Аланией».

Ранее в «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ.