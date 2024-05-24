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Мутаб: Роналду может перейти в «Байер»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Байер» в летнее трансферное окно.
Мутаб: Роналду может перейти в «Байер»
  • Gettyimages.ru
  • © Yasser Bakhsh

Как сообщает журналист Альхаз Мутаб в социальных сетях, в приглашении 39-летнего португальца заинтересован главный тренер команды Хаби Алонсо.

Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В текущем сезоне футболист забил 42 мяча и отдал 13 голевых передач в 43 матчах.

Ранее Роналду прокомментировал решение полузащитника «Реала» Тони Крооса завершить карьеру по окончании чемпионата Европы в Германии.

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