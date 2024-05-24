Моссаковский: Сафонов провёл встречу с руководством ПСЖ в Москве

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов провёл встречу с руководством ПСЖ касательно своего перехода в летнее трансферное окно.

«Матвей встречался с руководством ПСЖ. У него была встреча в Москве со спортивным директором Парижа, поэтому это реальные переговоры. Самое главное, что у Матвея есть одобрение от «Краснодара». Будет битва за пост номер один, если трансфер случится», — цитирует Моссаковского «Матч ТВ».

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предварительно договорился о приобретении Сафонова.