Мамун: надеюсь, что на ОИ поедет как можно больше российских спортсменов
«Очень надеюсь, что в Париж на Олимпиаду поедет как можно больше российских спортсменов. Мне очень грустно, что мы во многих видах не участвуем в международных турнирах. Конечно же, мне очень хочется, чтобы российские атлеты вернулись на мировую арену как можно скорее», — приводит слова Мамун Metaratings.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Шубенков разочаровался в олимпийском движении.