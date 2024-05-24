Мамун: надеюсь, что на ОИ поедет как можно больше российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун надеется, что как можно больше россиян поедет на Олимпийские игры в Париже.

«Очень надеюсь, что в Париж на Олимпиаду поедет как можно больше российских спортсменов. Мне очень грустно, что мы во многих видах не участвуем в международных турнирах. Конечно же, мне очень хочется, чтобы российские атлеты вернулись на мировую арену как можно скорее», — приводит слова Мамун Metaratings.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Шубенков разочаровался в олимпийском движении.