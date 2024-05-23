Чехия победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

В четвертьфинале команда победила США со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Павел Заха.

В параллельном четвертьфинале Швеция в овертайме одержала победу над Финляндией (2:1).

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Канады победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.