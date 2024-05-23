Сборная Канады победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Игра завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Джаред МакКанн, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Пол, оформивший дубль, Дилан Гюнтер и Брендон Танев.

В другом четвертьфинале Швейцария одержала победу над Германией со счётом 3:1 и впервые с 2018 года вышла в полуфинал турнира.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею.