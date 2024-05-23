Sky Sports: игрока «Вест Хэма» Пакета обвинили в игре на ставках
- AP
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Как сообщает Sky Sports, в FA считают, что игрок специально пытался получить жёлтые карточки в матчах с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом» в период с ноября 2022-го по август 2023 года.
Считается, что он это сделал, чтобы выиграть денежные средства на ставках.
Пакета должен ответить на обвинения до 3 июня. Игрок публично отвергает вину.
Ранее сообщалось, что Тонали может получить ещё одну дисквалификацию из-за ставок.