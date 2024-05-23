Черчесов: Миранчук может прибавить в следующем сезоне
«Мы знаем, что он умеет. Он очень хороший сезон провёл. Поездка в «Торино» ему помогла. В команде есть изменения. Видимо, с этими игроками он себя комфортнее чувствует. В следующем году он может добавить. Я в него верю», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.
Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.
Ранее Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы.