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Черчесов: Миранчук может прибавить в следующем сезоне

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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потенциале полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Мы знаем, что он умеет. Он очень хороший сезон провёл. Поездка в «Торино» ему помогла. В команде есть изменения. Видимо, с этими игроками он себя комфортнее чувствует. В следующем году он может добавить. Я в него верю», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

Ранее Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы.

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