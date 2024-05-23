Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выложил в социальных сетях фотографию с кубком Лиги Европы после победы над «Байером».

«Господь велик», — написал Миранчук под фотографией в социальных сетях.

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче, но присоединился к Игорю Корнееву (2002), Дмитрию Аленичеву (2003, 2004), Александру Кержакову (2007) и Дмитрию Черышеву (2014) как обладатель еврокубка.

Напомним, что он выступает за «Аталанту» с осени 2020 года.

Ранее Италия получила шестую команду в ЛЧ после победы «Аталанты» над «Байером» в Лиге Европы.