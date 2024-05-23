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Каррера: Миранчук, как и любой футболист, внёс свой вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы

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Бывший главный тренер московского «Спартака» высказался о победе «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.

«Я невероятно счастлив! «Аталанта» провела просто великолепный матч, не уступив команде, которая ни разу не проиграла в этом сезоне! Что касается Миранчука, он тоже внёс свой вклад в каждом матче, как и все, чтобы добиться победы в Лиге Европы!» — цитирует Карреру «Матч ТВ».

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче.

Ранее Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы.

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