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Сёмин: рады и поздравляем Миранчука с победой в Лиге Европы

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы над «Байером».

«Жалко, что Алексей Миранчук не вышел на поле в финале. Он просто не попал в стратегию тренера сегодня. Но Лёшу можно поздравить с тем, что он в команде и является основным игроком. Поэтому мы рады за Миранчука, поздравляем его с победой в Лиге Европы! Лёша заслужил эту победу», — цитирует Сёмина Sport24.

Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман (12-я, 25-я, 75-я минуты).

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые завоевала европейский титул.

Ранее «Локомотив» поздравил Миранчука с победой в финале Лиги Европы.

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