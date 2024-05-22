Telegraph: Компани станет главным тренером «Баварии»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани может занять аналогичный пост в «Баварии».

Как сообщает The Telegraph, в ближайшее время специалист станет главным тренером «Баварии». Мюнхенский клуб достиг принципиальной договорённости с бельгийцем.

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона. Под руководством немца команда впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает замену Тухеля тренером «Брентфорда».