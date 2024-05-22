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Тарасова оценила будущее Валиевой после выпуска из школы

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала то, что фигуристка Камила Валиева окончила школу.
Тарасова оценила будущее Валиевой после выпуска из школы
  • РИА Новости

«Не только для Камилы, но и для всех молодых граждан нашей страны очень важно закончить школу. Камила — уникальная девочка, уникального таланта. Она сделает всё, что захочет», — цитирует Тарасову Metaratings.

В этом году 18-летняя фигуристка заканчивает 11-й класс. Сегодня она посетила последний звонок в школе.

В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева высказалась об отношениях между РФ и Китаем.

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