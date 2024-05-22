Директор совета тренеров Евролиги: нам не хватает российских команд

Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался об отстранении российских баскетбольных клубов от международных соревнований.

«Я как серб всё ещё уверен, что отстранение российских клубов — это историческая несправедливость. Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте.

Мы в Сербии не верим в санкции в спорте и думаем, что это плохое явление. Матчи должны играться — такая наша идеология. Политика не должна смешиваться со спортом», — приводит слова Шашича ТАСС.

Шашич отметил, что верит, что российские команды скоро смогут вернуться на международную арену.

«Конечно, Евролиге не хватает российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться».

Ранее сообщалось, что в Евролиге считают, что уровень турнира снизился без российских клубов.