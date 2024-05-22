RT в Telegram
Подпишись

Директор совета тренеров Евролиги: нам не хватает российских команд

Короткая ссылка
Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался об отстранении российских баскетбольных клубов от международных соревнований.
Директор совета тренеров Евролиги: нам не хватает российских команд
  • Gettyimages.ru

«Я как серб всё ещё уверен, что отстранение российских клубов — это историческая несправедливость. Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте.

Мы в Сербии не верим в санкции в спорте и думаем, что это плохое явление. Матчи должны играться — такая наша идеология. Политика не должна смешиваться со спортом», — приводит слова Шашича ТАСС.

Шашич отметил, что верит, что российские команды скоро смогут вернуться на международную арену.

«Конечно, Евролиге не хватает российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться».

Ранее сообщалось, что в Евролиге считают, что уровень турнира снизился без российских клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить