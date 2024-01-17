В Евролиге считают, что уровень турнира снизился без российских клубов

Глава совета тренеров баскетбольной Евролиги Горан Шашич сожалеет, что российские клубы до сих пор не вернули на международные турниры.

«Без России в Евролиге снизился уровень. В сезоне-2021/22, вероятно, все три российских клуба попали бы в топ-8, объективно, на это были очень высокие шансы», — цитирует Шашича «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что за 18 лет московский ЦСКА 17 раз участвовал в «Финале четырёх».

«Такой стабильностью не может похвастаться ни один другой клуб Евролиги: ни «Реал», ни «Барселона», ни греческие гранды. То есть мы потеряли постоянного претендента на победу в турнире», — добавил Шашич.

ЦСКА является восьмикратным победителем главного клубного турнира Европы по баскетболу.

Исполнительный совет акционеров Евролиги после начала СВО на Украине отстранил клубы из России от участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Евролиге выступили за возвращение российских клубов.