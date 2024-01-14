В Евролиге выступили за возвращение российских клубов

Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Сашич высказался о возможном возвращении российских клубов в турнир.

«До санкций в Евролиге участвовало три российских клуба. Не забывайте о том, сколько потеряли эти команды из-за этой ситуации. Нужно компенсировать их потери и дать возможность трём клубам участвовать в турнире», — цитирует Сашича «Чемпионат».

Он добавил, что не только ЦСКА, но и «Зенит» может стать статусной командой турнира. По его словам, спонсор «Газпром» может дать Евролиге хорошие перспективы.

Международная федерация баскетбола отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее сообщалось, что Йовица Арсич высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.