Сербский тренер «Енисея» Арсич: единая лига ВТБ ничем не уступает Евролиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.

«У каждого есть амбиции попасть в НБА, но я не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут игрокам что-то большее, чем Лига ВТБ. Здесь очень хорошая организация. Можно сказать, что она ничем не уступает Евролиге», — заявил Арсич «Чемпионату».

Он также отметил, что для российских игроков на родине условия лучше, в первую очередь финансовые. По его словам, каждому легче играть там, где все говорят на родном языке.

Сербский специалист возглавил «Енисей» летом 2023 года.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее матч 19-го тура баскетбольной Евролиги между испанским «Реалом» и турецким «Анадолу Эфес» стал самым продолжительным в истории турнира.