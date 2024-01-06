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«Реал» и «Анадолу Эфес» сыграли самый продолжительный матч в истории Евролиги

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Матч 19-го тура баскетбольной Евролиги между испанским «Реалом» и турецким «Анадолу Эфес» стал самым продолжительным в истории турнира.

Во встрече, которая проходила в Мадриде, было сыграно четыре овертайма.

Игра завершилась со счётом 130:126 в пользу испанской команды.

На двоих «Реал» и «Анадолу Эфес» набрали 256 очков, что также является рекордным показателем в истории Евролиги.

По итогам 19-го тура сливочные с 17 победами возглавляют турнирную таблицу. Турецкий клуб располагается на 15-й строчке, одержав семь побед.

Ранее сообщалось, что Евролига прекратила расследование о подкупе арбитров в матчах с участием казанского УНИКСа.

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