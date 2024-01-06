«Реал» и «Анадолу Эфес» сыграли самый продолжительный матч в истории Евролиги
Во встрече, которая проходила в Мадриде, было сыграно четыре овертайма.
Игра завершилась со счётом 130:126 в пользу испанской команды.
На двоих «Реал» и «Анадолу Эфес» набрали 256 очков, что также является рекордным показателем в истории Евролиги.
По итогам 19-го тура сливочные с 17 победами возглавляют турнирную таблицу. Турецкий клуб располагается на 15-й строчке, одержав семь побед.
Ранее сообщалось, что Евролига прекратила расследование о подкупе арбитров в матчах с участием казанского УНИКСа.