Евролига прекратила расследование о подкупе арбитров в матчах с участием УНИКСа
- РИА Новости
«Отсутствие явных улик, позволяющих установить попытку подкупа... делает дело неубедительным в отношении соответствующих лиц, и поэтому оно было прекращено», — сообщает пресс-служба лиги.
Украинский судья Николай Амбросов утверждал, что во время финальной серии (до двух побед) двое его коллег украинец Борис Рыжик и грек Илиас Коромилас пытались дать ему взятку в размере €10 тыс. за победу УНИКСа.
В итоге казанский клуб потерпел поражение от французской команды со счётом 0:2.
Еврокубок является вторым по значимости клубным турниром в Европе после Евролиги.
Ранее сообщалось, что матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Владимире Родионове.