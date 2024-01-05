Евролига прекратила расследование о подкупе арбитров в матчах с участием УНИКСа

Баскетбольная Евролига сообщила о завершении расследования в отношении подкупа арбитров во время финальной серии Еврокубка в сезоне-2020/21 между казанским УНИКСом и «Монако».

«Отсутствие явных улик, позволяющих установить попытку подкупа... делает дело неубедительным в отношении соответствующих лиц, и поэтому оно было прекращено», — сообщает пресс-служба лиги.

Украинский судья Николай Амбросов утверждал, что во время финальной серии (до двух побед) двое его коллег украинец Борис Рыжик и грек Илиас Коромилас пытались дать ему взятку в размере €10 тыс. за победу УНИКСа.

В итоге казанский клуб потерпел поражение от французской команды со счётом 0:2.

Еврокубок является вторым по значимости клубным турниром в Европе после Евролиги.

Ранее сообщалось, что матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Владимире Родионове.