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Плющенко заявил, что планирует восстановить тройной аксель

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о желании восстановить тройной аксель.
Плющенко заявил, что планирует восстановить тройной аксель
  • РИА Новости

«Планирую. У меня вообще задача за лето — дай бог, я восстановлюсь, реабилитируюсь — хочу с начала сентября, а может быть, даже раньше, восстановить аксель в три с половиной оборота. Думаю, в 41 год я его сделаю», — приводит слова Плющенко Sport24.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. Напомним, что после завершения карьеры спортсмен открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренировались Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Плющенко высказался в пользу проведения внутренних соревнований совместно с Белоруссией.

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