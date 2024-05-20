ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ

ЦСКА нанёс поражение «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2.

В составе армейского клуба мячи забили Иван Обляков (10-я минута), Тамерлан Мусаев (22-я), Саша Зделар (37-я), Виктор Давила (56-я), Антон Заболотный (83-я), Кирилл Глебов (90-я).

У «Пари НН» отличились Дмитрий Стоцкий (48-я), Хуан Босельи (77-я).

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.