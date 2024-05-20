RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ

Короткая ссылка
ЦСКА нанёс поражение «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2.

В составе армейского клуба мячи забили Иван Обляков (10-я минута), Тамерлан Мусаев (22-я), Саша Зделар (37-я), Виктор Давила (56-я), Антон Заболотный (83-я), Кирилл Глебов (90-я).

У «Пари НН» отличились Дмитрий Стоцкий (48-я), Хуан Босельи (77-я).

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить