Тренер Махачева — о бое с Порье: хочу, чтобы поединок продлился пять раундов
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«Я хочу, чтобы поединок продлился пять раундов и мы одержали доминирующую победу судейским решением. Поэтому мой прогноз — победа по итогам пяти раундов», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана.