Тренер Махачева — о бое с Порье: хочу, чтобы поединок продлился пять раундов

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о бое с американцем Дастином Порье.

«Я хочу, чтобы поединок продлился пять раундов и мы одержали доминирующую победу судейским решением. Поэтому мой прогноз — победа по итогам пяти раундов», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана.