Михаил Кержаков объяснил, почему никогда не завидовал брату Александру

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что не завидовал своему брату Александру.

«Завидовал ли я брату? Ни разу в жизни вообще. Я вообще об этом до этого не думал, не задумывался даже. Я объясню почему. Наверное, потому, что, во-первых, Саня такой движущей силой был, которая помогла и нашей семье, и в том числе мне, переехать из нашего маленького города, где мы, мягко говоря, жили не очень богато, поэтому странно было бы мне завидовать», — сказал Кержаков в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, что последним местом работы Александра Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН».

Ранее сообщалось, что в «Севилье» остались довольны стажировкой Кержакова.