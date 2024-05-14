В «Севилье» остались довольны стажировкой Кержакова
- РИА Новости
- © Григорий Соколов
«Мы довольны стажировкой. Александр хорошо себя показал. Пригласим ли мы его снова? Кержаков — бывший игрок «Севильи», он может посещать город и команду снова и снова», — приводит слова Рамиреса Sport24.
Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).
Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН».
Ранее Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в клубе Серии А.