В «Севилье» остались довольны стажировкой Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о стажировке Александра Кержакова в клубе.

«Мы довольны стажировкой. Александр хорошо себя показал. Пригласим ли мы его снова? Кержаков — бывший игрок «Севильи», он может посещать город и команду снова и снова», — приводит слова Рамиреса Sport24.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН».

Ранее Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в клубе Серии А.