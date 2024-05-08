Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков проходит тренерскую стажировку в «Севилье».

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Ортой, я с ним знаком ещё со времён, когда играл в «Севилье», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в чемпионате России по футболу.