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Кержаков: кто-то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в чемпионате России по футболу.
Кержаков: кто-то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась
  • РИА Новости

«Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счётом. Ещё есть три тура, так что посмотрим», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в чемпионате страны, имея в активе 51 очко. У ближайших преследователей «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.

Ранее Зарема Салихова высказалась о ничьей «Зенита» в матче 27-го тура с «Факелом».

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