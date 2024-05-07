Кержаков: кто-то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась
- РИА Новости
«Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счётом. Ещё есть три тура, так что посмотрим», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
«Зенит» лидирует в чемпионате страны, имея в активе 51 очко. У ближайших преследователей «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.
Ранее Зарема Салихова высказалась о ничьей «Зенита» в матче 27-го тура с «Факелом».