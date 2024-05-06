Салихова: интересно, как «Зенит» будет выбираться из кризиса

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ничьей «Зенита» в матче 27-го тура с «Факелом».

«Интересно, какой вектор выберет «Зенит» и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне. Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из «Црвены звезды» и «Ференцвароша»? Но у тех Лига чемпионов…» — цитирует слова Салиховой Metaratings.ru.

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.