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Салихова: интересно, как «Зенит» будет выбираться из кризиса

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ничьей «Зенита» в матче 27-го тура с «Факелом».
Салихова: интересно, как «Зенит» будет выбираться из кризиса
  • РИА Новости

«Интересно, какой вектор выберет «Зенит» и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне. Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из «Црвены звезды» и «Ференцвароша»? Но у тех Лига чемпионов…» — цитирует слова Салиховой Metaratings.ru.

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов  завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.

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