Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наказать футболиста «Монако» Мохамеда Камару за его нежелание участвовать в акции в поддержку ЛГБТ*.

«Это недопустимое поведение. И полагаю, что оно должно наказываться строжайшими санкциями как по отношению к игроку, так и к клубу», — цитирует министра RMC Sport.

Напомним, что футболист заклеил логотип на форме в матче 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:0).

По итогам сезона «Монако» занял второе место в чемпионате Франции. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что Александр Головин впервые в карьере стал серебряным призёром французской Лиги 1.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.